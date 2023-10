Marea finala a Campionatului Mondial de Rugby se va disputa in acest an intre Noua Zeelanda si Africa de Sud, dupa ce Anglia a pierdut dramatic in semifinale - VIDEO

Marea finala a Campionatului Mondial de Rugby se va disputa in acest an intre Noua Zeelanda si Africa de Sud, dupa ce Anglia a pierdut dramatic in semifinale - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md