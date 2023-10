Dumitru CRUDU // O noapte înfiorătoare din timpul foametei din vara lui 1947

Lupul e mort, cu vestea asta pe buze a dat buzna tata peste noi în camera aia scundă din casa bunicii Anica, unde pescuiam în acele secunde, de pe fundul aceleiași străchini, ultimele boabe de fasole. Am sărit ca fripți în picioare și am fugit după el în curte, cu gura plină de fasole. Într-adevăr, câinele meu drag se prăpădise. Zăcea fără suflare în fața cuștii sale de sub părul uscat din fundul ogrăzii, cu botul rânjit, din care continua să i se scurgă un lichid verzui, imposibil de privit. Bu...

