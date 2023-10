Elveţia: Concertele celebrului pianist turc Fazil Say, anulate din cauza comentariilor despre războiul din Orientul Mijlociu

Elveţia: Concertele celebrului pianist turc Fazil Say, anulate din cauza comentariilor despre războiul din Orientul Mijlociu Concertele pianistului turc Fazil Say, planificate săptămâna viitoare în Elveţia, au fost anulate din cauza comentariilor sale cu privire la conflictul din Orientul Mijlociu, au anunţat artistul şi grupul de distribuţie elveţian Migros, organizator al evenimentului. Say urma să concerteze, de luni până joi, cu Orchestra Simfonică din Birmingham, la Zurich, Berna, Geneva şi...

