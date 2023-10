Olga Buianovscaia: ”Indiferent ce se întîmplă îmi propun să transmit emoții publicului”

18:00

Sportivii din Moldova, Dumitru Sardari și Melissa Wederkinck au devenit Campioni Europeni la Campionatul European 2023 WDSF European Championship Under 21 Standard in Elblag - Poloniape data de 21 Octombrie 2023 la care au participat 49 de perechi.A doua pereche de sportivi din Moldova, Vladimir Cebanu - Sofia Chiorescu, aflandu-se inca in categoria Tineret, si participand la acest Campionat,