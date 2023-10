Slovenia a reintrodus controale la granița sa Schengen cu Croația și Ungaria până pe 30 octombrie

11:00

În unul dintre vox-urile noastre lunare, am întrebat trecătorii din Chișinău ce regionalisme cunosc. Această ediție a fost îndrăgită de urmăritorii noștri și a reușit să-i motiveze să se împărtășească și ei cu cuvinte pe care le cunosc. Astfel, pe rețele noastre de socializare s-au strâns mai multe lexeme pe care am dorit să le aducem la cunoștință și vouă. Găsiți mai jos, ce am reușit să adunăm. Сообщение O listă cu regionalisme din diferite zone ale Moldovei, adunate de la urmăritorii #diez появились сначала на #diez.