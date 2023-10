Procurorul, cercetat pentru accidentul cu morți, printre care un bebeluș, arestat. Rudele: Nu vrem bani, vrem adevărul

12:10

Oamenii de știință au descoperit, cu ajutorul razelor X, un detaliu fascinant în stratul de vopsea al celebrei picturi „Mona Lisa”. Este vorba de un compus chimic rar în stratul de vopsea. Conform cercetărilor publicate în Journal of the American Chemical Society, vopseaua de ulei folosită de artistul italian în stratul de bază al lucrării are o […] Articolul Celebra pictură Mona Lisa, analizată cu ajutorul razelor X. Detaliul fascinant descoperit! apare prima dată în Realitatea.md.