Natalia Morari: Aceasta este esența acestei guvernări este: am zis, dar nu am promis!

09:50

Republica Moldova a fost luată la întreținere de către Uniunea Europeană, spune Anatol Țăranu, iar când un stat este luat la întreținere, el nu poate funcționa autonom. Oare Rusia este de vină că nu funcționează acest stat? Nu cred. Rusia este un pericol, dar este unul existențial pentru noi. Faptul că Republica Moldova nu are […] The post Anatol Țăranu: Acesta este principalul pericol pentru Republica Moldova appeared first on Omniapres.