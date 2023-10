Accidentul de la Bahmut soldat cu 4 morți: procurorul, plasat în arest pentru 30 de zile

10:30

Mai mulți militari moldoveni participă la un exercițiu internațional care are loc în Germania. Aceștia se antrenează alături de militari din Italia, Grecia, Georgia, România, Spania, Lituania, inclusiv Statele Unite ale Americii (SUA). Scopul exerciţiului este pregătirea în comun pentru operații internaţionale şi creşterea nivelului de interoperabilitate. Un pluton de militari din Brigada de Infanterie […]