O porțiune a străzii Albișoara din capitală, închisă pentru circulația transportului: are loc un campionat la ciclism

23:10

Guvernul României a anunțat despre intenția de a cumpăra Portul Internațional Giurgiulești – deținut de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) – nu întregul Complex Portuar Giurgiulești, pe teritoriul căruia se află și Portul de Stat. Precizarea a fost făcută de ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu în cadrul ediției din 19 octombrie […] The post Spînu, despre intenția României de a cumpăra Portul Internațional Giurgiulești: Am spus BERD-ului clar: niciun fel de mișcare fără implicarea Guvernului Moldovei appeared first on NewsMaker.