Ei vor să fie primar la Băxani

09:50

„Am zis, dar nu am promis”. Acesta este răspunsul ministrului energiei la întrebarea reporterului TV8 dacă există premise pentru ieftinirea gazului, scrie stiri.md cu trimitere la tv8.md „Eu am spus că nu promit, noi am încercat și încercăm în continuare nu s-au finalizat achizițiile de gaze până la sfârșitul sezonului rece viitor. Acum […] Post-ul Încă una rece: gazul nu se va ieftini. Victor Parlicov: Am spus că nu promit apare prima dată în Observatorul de Nord.