Charles Leclerc, in pole-position in SUA. Max Verstappen a gresit decisiv in Marele Premiu de Formula 1 - VIDEO

Charles Leclerc, in pole-position in SUA. Max Verstappen a gresit decisiv in Marele Premiu de Formula 1 - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md