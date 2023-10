Fermierii din Moldova s-au întrunit la un Congres – Ei solicită stare de urgență în agricultură și amenință cu proteste, iar ministrul Bolea spune că se caută soluții

13:20

300 de milioane de euro din partea Franței, 95 de milioane de euro din partea Germaniei și 9 milioane de lire sterline din partea Marei Britanii, sunt sumele enunțate de partenerii străini în cadrul Platformei de Sprijin pentru Moldova, iar banii vor veni în țara noastră în câțiva ani. Ministrul de Externe al Franței, Catherine Colonna, ...