Doi bărbați condamnați la moarte pentru că au violat, ucis și dezmembrat 19 femei și copii au fost achitați în India

Israelul promite să distrugă Hamas într-un atac necruțător asupra Fâșiei Gaza, dar nu are în vedere un final evident, cu un plan clar privind modul de guvernare al teritoriului care va fi inevitabil devastat, chiar dacă va triumfa pe câmpul de luptă, notează Reuters într-o analiză a scenariilor posibile după încheierea conflictului, scrie Digi24.