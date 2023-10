(VIDEO) Liderul MAN, Ion Ceban, a prezentat candidatul pentru orașul Codru: “Avem soluții la toate necesitățile locuitorilor”

11:40

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat imagini filmate cu drona care demonstrează că explozia în urma căreia au murit sute de persoane la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fâșia Gaza nu a fost cauzată de un bombardament israelian, susține IDF, precizând că acesta ar fi lăsat un crater imens, notează Times of Israel. Imaginile prezintă parcarea spitalului, unde a avut loc explozia, care a provocat sute de victime, potrivit oficialilor palestinieni din domeniul sănătății din Hamas. Clipul video arată că în zonă a fost provocat un incendiu de proporții în urma exploziei, dar nu există niciun crater. Loviturile israeliene lasă în general găuri mari în pământ, spune armata israeliană. Imaginile filmate cu drona indică, de asemenea, schije care au aterizat pe acoperișul clădirilor din apropiere, care au rămas în mare parte intacte. IDF publishes drone footage showing before and after the failed Islamic Jihad rocket slammed into the parking lot of the Ahli hospital in Gaza. pic.twitter.com/X4W9Jo18D1— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 18, 2023 Oficialii palestinieni au acuzat raidurile aeriene israeliene pentru explozia mortală. Însă Forțele de Apărare ale Israelului au negat „categoric" orice implicare în atacul asupra spitalului, dând vina în schimb pe o „lansare eșuată de rachetă" de către gruparea palestiniană Jihadul Islamic, un grup militant islamist rival din Gaza. Spitalul baptist Al-Ahli adăpostea mii de persoane strămutate când a fost bombardat marți, a anunțat Ministerul palestinian al Sănătății într-un comunicat. Multe victime se află încă sub dărâmături, a adăugat acesta. Cel puțin 500 de persoane au fost ucise în atac, au declarat oficiali palestinieni. RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap— Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023