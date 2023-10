5 pași pentru un stil de viață sănătos și echilibrat

08:30

Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2023 23 – 29 octombrie 2023 Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2023 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest an la a șaisprezecea ediție. Tema declarată pentru anul 2023 este “Community Over Commercialization” – „Comunitatea mai presus de comercializare”. În fiecare an bibliotecile din întreaga […] Articolul Comunitatea mai presus de comercializare – SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS LA BNRM apare prima dată în ea.md.