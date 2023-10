Accident cu patru morți, printre care un copil, la Bahmut. Șoferul implicat ar fi procurorul-șef de la Ungheni

16:20

Un băiat în vârstă de 5 ani a murit, marţi, după ce a fost înjunghiat în piept pe o stradă din Polonia, după ce grupul de preşcolari din care făcea parte a fost atacat de un bărbat, potrivit The Sun, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Micuţul se afla într-o excursie cu alţi preşcolari … The post Atac șocant în Polonia: Un bărbat a atacat cu cuţitul un grup de copii, omorând un băiat first appeared on ZUGO. Articolul Atac șocant în Polonia: Un bărbat a atacat cu cuţitul un grup de copii, omorând un băiat apare prima dată în ZUGO.