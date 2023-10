Studiu de caz FMF. Rolul părinților și antrenorilor în viitorul fotbalistic al copiilor

10:50

Stepan Untilov are 31 de ani și gestionează o afacere de familie specializată în producerea și comercializarea mobilierului la comandă. În iarna acestui an, tânărul a decis să participe la programul Digital Upgrade, organizat de EU4Moldova: Startup City Cahul. „În cadrul acestor instruiri am sesizat mai multe oportunități de dezvoltare a proceselor noastre interne, care […] Post-ul Un tânăr din Cahul și-a digitalizat afacerea datorită programului de granturi mici al proiectului Startup City Cahul apare prima dată în Provincial.