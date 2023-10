NM Espresso: despre scrisoarea mitropolitului Vladimir către patriarhul rus, „marionetele lui Șor” la Bălți și vești bune

16:40

Decizia autorităților ucrainene prin care se recunoște că limba vorbită de minoritatea română din Ucraina este româna, ci nu așa-zisa „moldovenească”, a stârnit nemulțumirea secretarului executiv al Partidului Socialiștilor (PSRM) Igor Dodon și Partidului „Renaștere”, afiliat fugarului Ilan Șor. În acest context, Igor Dodon și formațiunea „Renaștere” au declarat că prin această decizie, autoritățile de […] The post Dodon și „Renaștere”, indignați că Ucraina nu mai recunoaște existența „limbii moldovenești”: „Au refuzat identitatea moldovenilor” appeared first on NewsMaker.