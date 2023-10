Andrei Spînu: În cazul în care BERD va decide să vândă portul Giurgiulești, Guvernul de la Chișinău trebuie să fie implicat în acest proces chiar din faza inițială

10:50

50 de cetățeni moldoveni din Fâșia Gaza au cerut asistență, inclusiv evacuarea. Guvernul de la Chișinău face tot posibilul pentru evacuarea cetățenilor moldoveni din Fâșia Gaza, prin punctul de trecere Rafah, la granița cu Egiptul, care rămâne, deocamdată, închis. „Până în prezent, nicio țară nu a reușit să-și aducă cetățenii în afara acestei zone. Suntem ...