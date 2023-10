Comuna Bahmut: O familie de patru persoane a murit, după ce căruța în care se afla a fost lovită de o mașină

16:20

Percheziții la factori de decizie ai unui agent economic și ai unei asociații obștești. Aceștia ar fi obținut, prin fraudă, un grant de 14 milioane de lei. Asociația obștească a primit finanțarea însă nu ar fi deținut o autorizație de mediu necesară. Reprezentanții Centrului Național Anticorupție (CNA) susțin că „atât membrii Asociației, cât și agentul