(VIDEO) Pâine și spectacol în Parlament, înăsprirea măsurilor de securitate pe aeroportul din Chișinău și adresarea lui Biden către națiune

15:50

Autoritățile din Republica Moldova introduc măsuri suplimentare de securitate în țară și la frontierele țării. Poliția de Frontieră anunță că acestea vor intra în vigoare începând cu ziua de astăzi, 19 octombrie, ora 20:00. Scopul anunțat este de a asigura ordinea și securitatea publică, securitatea de frontieră și siguranța cetățenilor „în contextul escaladării riscurilor în […] The post Moldova introduce măsuri suplimentare de securitate în țară și la frontieră, în contextul războiului din Israel și a amenințărilor extremiștilor appeared first on NewsMaker.