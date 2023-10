Târguri cu produse autohtone, organizate în diverse sectoare ale capitalei în weekend

22:50

Jose Mourinho are șansa să devină cel mai bine plătit antrenor din lume Înțelegerea lui Jose Mourinho cu AS Roma (60 de ani) expiră vara viitoare, iar oficialii de pe Olimpico par deciși să nu îi ofere portughezului o prelungire. În ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri că ”The Special One” va fi demis. AS Roma a înregistrat rezultate sub așteptări în acest start de sezon. Clubul din capitala Romei a acumulat doar 11 puncte în opt etape și se află pe locul 10 în Serie A. Mourinho a fos...