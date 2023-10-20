MOŢIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI A FOST RESPINSĂ DUPĂ DEZBATERI ÎN PARLAMENT CARE AU DURAT 10 ORE
Infotag, 20 octombrie 2023 13:30
MOŢIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI A FOST RESPINSĂ DUPĂ DEZBATERI ÎN PARLAMENT CARE AU DURAT 10 ORE
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SUEDIA ÎI VA ACORDA MOLDOVEI 26 MILIOANE EURO PENTRU CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ # Infotag
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ÎN MOLDOVA VOR FI LIVRATE ÎNCĂ DOUĂ TRANSPORTOARE BLINDATE „PIRANHA” DIN LOTUL DE 19 VEHICULE DONATE DE GERMANIA # Infotag
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BERD VA DESCHIDE O NOUĂ LINIE DE CREDIT PENTRU MOLDOVA DE 165 MILIOANE EURO PENTRU ACHIZIȚII DE GAZE # Infotag
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MINISTRUL ENERGIEI: MOLDOVA A CÂȘTIGAT BĂTĂLIA PENTRU ASIGURAREA SECURITĂŢII ENERGETICE ȘI ACUM SE POATE CONCENTRA PE DEZVOLTARE # Infotag
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MINISTRUL ENERGIEI ȘI-A EXPRIMAT ÎNCREDEREA CĂ TARIFUL LA GAZE VA RĂMÂNE STABIL ÎN PERIOADA IERNII # Infotag
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Curtea Constituţională a Georgiei autorizează declanşarea unei proceduri de destituire împotriva preşedintei prooccidentale a ţării # Infotag
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ION CEBAN A DEPUS O PLÂNGERE LA PROCURATURĂ ÎMPOTRIVA ȘEFULUI INSPECTORATULUI GENERAL DE POLIȚIE # Infotag
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PREŞEDINTA MAIA SANDU VA PARTICIPA LA REUNIUNEA PLATFORMEI DE SPRIJIN A MOLDOVEI ŞI VA EFECTUA VIZITE ÎN CEHIA ŞI ELVEŢIA # Infotag
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CLĂDIREA PARLAMENTULUI MOLDOVEI A FOST ILUMINATĂ ÎN CULORILE DRAPELULUI ISRAELIAN, ÎN SEMN DE SOLIDARITATE # Infotag
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CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A RESTABILIT ECHILIBRUL ÎN CALCULAREA SALARIILOR ANGAJAŢILOR PUTERILOR JUDICIARĂ, EXECUTIVĂ ȘI LEGISLATIVĂ # Infotag
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