MOŢIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI A FOST RESPINSĂ DUPĂ DEZBATERI ÎN PARLAMENT CARE AU DURAT 10 ORE

Infotag, 20 octombrie 2023 13:30

MOŢIUNEA DE CENZURĂ ÎMPOTRIVA GUVERNULUI A FOST RESPINSĂ DUPĂ DEZBATERI ÎN PARLAMENT CARE AU DURAT 10 ORE

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