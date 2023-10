Sprijin în valoare de $500 mii pentru inovație. Alaiba a spus cum moldovenii pot accesa granturi

11:50

Un cetățean străin, în vârstă de 45 de ani, a fost depistat cu bagajul plin cu articole bisericești nedeclarate, la vama Tudora. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional. Serviciul Vamal anunță că funcționarii postului vamal Tudora au supus verificărilor un autocar, ce se deplasa pe ruta […] The post Și-a umplut bagajul cu cruci și lănțișoare, dar a rămas fără ele, la vamă. Cum s-a întâmplat appeared first on NewsMaker.