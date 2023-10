Un șef din cadrul Poliției de Frontieră ar fi fost prins beat la volan. Instituția l-a suspendat din funcție și anunță anchetă de serviciu

11:10

Premierul României Marcel Ciolacu anunța pe 18 octombrie că limba română a fost decretată limbă oficială pentru românii din Ucraina. Chișinăul a exprimat aprecierea Moldovei pentru decizia Ucrainei. Declarații în acest sens au fost făcute de vicepremierul Nicu Popescu, în cadrul unei discuții la telefon cu ministrul afacerilor externe al Ucrainei Dmitri Kuleba și ministra […]