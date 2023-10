Adrian Albu: Guvernarea PAS achită salarii grase pentru oamenii lor

11:30

Grigore Novac amenințările la securitatea Republicii Moldova nu are nimic Federația Rusă pe care ei o bagă cu de-a sila. Un factor care real erodează domeniul securității este corupția. Ori nu Putin vine aici și corupe, nu Putin angajează incompetenți în funcții importante în stat? The post Grigore Novac: Corupția și incompetența erodează securitatea Republicii Moldova appeared first on Omniapres.