Iarmaroace și târguri cu produse autohtone în weekend, la Chișinău. Adresele unde vor avea loc

10:10

Comunitatea Evreiască din Republica Moldova își manifestă public îngrijorarea în legătură cu organizarea, la Chișinău, pe 19 octombrie, a unui protest împotriva genocidului din Autoritatea Palestiniană, devastată de război. Comunitatea susțin că sprijinul pentru palestinieni se egalează cu sprijinul pentru gruparea Hamas, care a declanșat pe 7 octombrie un conflict militar în Israel. Ei fac […] The post Acțiune de susținere a Palestinei, organizată la Parlamentul din Chișinău. Comunitatea Evreiască reacționează: „Nu susțineți terorismul!” appeared first on NewsMaker.