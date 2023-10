LIVE: Expertul Veaceslav Ioniță analizează cât de mult s-a îmrumutat Moldova pe extern și pe intern

16:40

România va fi disponibilă să ne ajute cu gaz și în această iarnă, în caz de necesitate. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei de la București, Sebastian Burduja, citat de Agerpres. „În actul normativ aferent pregătirii pentru iarnă au fost dezvoltate mai multe scenarii care ţin de media temperaturilor şi inclusiv de posibilitatea ca ...