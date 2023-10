Republica Moldova trece și în acest an la ora de iarnă

18:10

A fost semnat Acordul-cadru de împrumut pentru construcția Spitalului Regional Bălți La 16 octombrie a fost semnat Acordul-cadru de împrumut între Ministerul Sănătății și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) pentru realizarea proiectului „Construcția Spitalului Regional Bălți". Documentul prevede acordarea unui împrumut din partea CEB, în valoare de 86 de milioane de euro, Guvernului […]