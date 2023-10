Andrei Bolocan, după o discuție telefonică cu Eugen Doga: „Nu știa ce filmează, când și ce fel de produs va fi”

11:30

Hamas ar fi dispusă să elibereze toți ostaticii civili într-o oră dacă Israelul oprește bombardamentele asupra Gaza, a declarat un oficial Hamas de rang înalt pentru NBC News, citat de hotnews.ro. Oficialul Hamas a declarat că ostaticii ar putea fi eliberați în decurs de o oră, atât timp cât Israelul