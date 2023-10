Pedeapsă aspră pentru șoferii vinovați în comiterea accidentelor grave, inclusiv și pentru părăsirea locului !

11:30

În Strășeni, mai multe persoane, inclusiv bătrâni, au fost surprinse traversând calea ferată sub un tren, la scurt timp după ce o femeie a fost lovită de o locomotivă în zonă. Imaginile șocante, distribuite pe rețelele de socializare, arată cum unele persoane trec sub un tren oprit la stație, dar cu potențial de plecare iminent. […] Articolul (Video) Trecere pentru pietoni „ sub trenuri” la Strășeni! „Oameni buni, alo, doamna! Trenul se pornește” apare prima dată în ea.md.