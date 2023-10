Horoscop 20 octombrie – SCORPION – o să rulaţi nişte bani

16:10

Uniunea Europeană oferă 2,7 milioane euro pentru reforma justiției din Moldova, în cadrul proiectului „Suport pentru reforma justiției în Republica Moldova”. Proiectul, sprijinit financiar de UE, și implementat de Consiliul Europei, va acorda asistență tehnică în scopul sporirii independenței, profesionalismului și transparenței sectorului judiciar și va sprijini implementarea reformei justiției în Republica Moldova în conformitate […] The post UE oferă 2,7 milioane euro pentru reforma justiției în Moldova appeared first on Omniapres.