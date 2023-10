Ministrul Popescu spune când ar putea începe etapa negocierilor de aderare a Moldovei la UE – Urmează câteva decizii hotărâtoare din partea instituțiilor europene

14:50

Fostul preşedinte finlandez care a adus Finlanda în UE şi câştigător al Premiului Nobel pentru Pace, Martti Ahtisaari a murit luni, la vârsta de 86 de ani, după ce a suferit de boala Alzheimer, a anunţat preşedinţia finlandeză, potrivit agențiilor AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Cu mare tristeţe am aflat de moartea preşedintelui Martti ...