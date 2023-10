Prevenirea și combaterea traficului de ființe umane: O prioritate pentru IP Nisporeni

18:30

Până la sfârșitul acestui an, vor fi debursați 105 milioane de euro destinați Fondului de reducere a vulnerabilității energetice. Astăzi la Chișinău a fost semnat Amendamentul nr. 2 la Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană privind Contractul de consolidare a statului şi rezilienţei pentru Republica Moldova,...