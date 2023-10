Medici, economiști, pedagogi și ingineri. Cu cine vrea să acceadă CUB în Consiliul Municipal Chișinău

11:30

Costul poliței de asigurare medicală obligatorie nu se va schimba anul viitor. Aceasta va rămâne la prețul de 12 636 de lei. De asemenea, rămân în vigoare și facilitățile dacă polița va fi procurată în primele trei luni ale anului. În funcție de categoria beneficiarului, aceasta va costa între 1014 și 4056 de lei, scrie … The post Costul poliței de asigurare medicală obligatorie nu se va schimba anul viitor first appeared on ZUGO. Articolul Costul poliței de asigurare medicală obligatorie nu se va schimba anul viitor apare prima dată în ZUGO.