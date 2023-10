Israelul a arestat peste 500 de suspecți în Cisiordania

07:40

Jose Mourinho va pleca de la AS Roma! Anunțul făcut de italieni Jose Mourinho (60 de ani) a câștigat trofeul UEFA Conference League în primul său an pe banca celor de la AS Roma. Sezonul trecut, tehnicianul portughez i-a condus pe italieni în finala Europa League, însă AS Roma a pierdut în fața Sevillei la loviturile de departajare, scor 1-1 (4-1 d.l.d.). Totuși, portughezul va pleca la finalul acestui sezon de pe banca celor de la AS Roma, anunță jurnalistul italian Gianluca Di Marzio. Contract...