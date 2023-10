foto | Arcul de Triumf din Chișinău are nevoie de restaurare: Dacă nu începe acum, putem rămâne fără el

10:50

Mişcarea teroristă palestiniană Hamas a difuzat luni pe contul său oficial de Telegram un clip video cu „una din prizonierele din Gaza", în care apare o tânără care vorbeşte ebraică, transmite AFP, preluată de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În filmare apare o tânără de 21 de ani. Are cetățenie dublă, franceză și israeliană, …