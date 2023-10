Evacuarea moldovenilor din Fâșia Gaza, subiectul discuției între Nicu Popescu și ministrul de Externe al Israelului

20:40

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri la summitul statelor din Comunitatea Statelor Independente (CSI), care are loc la Bişkek, în Kîrgîzstan, că Republica Moldova „îşi pierde identitatea”, din cauza liderilor care „se numesc români”, scrie agenţia Interfax „O ţară ca Moldova practic îşi pierde identitatea. Elitele acestei ţări în general cred că nu sunt ... Putin la summitul CSI: Moldova „își pierde identitatea” pentru că „elitele țării se cred români” The post Putin la summitul CSI: Moldova „își pierde identitatea” pentru că „elitele țării se cred români” appeared first on Politik.