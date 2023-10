Promo-LEX: Cheltuieli neraportate, implicarea funcționarilor publici în campanie, abuz de resurse administrative și traseism politic -Unde au migrat cei mai mulți primari

20:00

Primul premier al Republicii Moldova, Mircea Drug își exprimă adeziunea și susținerea pentru candidatul PNL la funcția de primar al Chișinăului, Roman Mihăeș. „Pe domnul Roman Mihăieș îl țin minte de când era student. Îl consider un om laborios, onest, profesionist și demn de toată încrederea concetățenilor. Cu certitudine, merită votul celor care doresc să ... Primul premier al Republicii Moldova își exprimă adeziunea pentru un candidat la funcția de primar al Chișinăului The post Primul premier al Republicii Moldova își exprimă adeziunea pentru un candidat la funcția de primar al Chișinăului appeared first on Politik.