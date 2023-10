video | Curtea Constituțională a validat un mandat de deputat PAS. Cine este Valentina Ghețu

10:20

În această dimineață, orașul capitalei a fost afectat de ambuteiaje considerabile, cu traficul rutier sistat pe anumite tronsoane de stradă. Motivul este desfășurarea Summitului „Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova". Regia Transport Electric a informat că, la acest moment, serviciile de troleibuz și autobuz funcționează pe itinerarele planificate. Cu toate