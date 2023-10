Ofițer SVR de la Ambasada Rusiei în R. Moldova, acuzat de hărțuire sexuală a copiilor

14:50

O femeie a rămas prinsă sub roțile unei mașini, după ce automobilul s-a izbit într-un microbuz de rută care se afla la o stație de transport public din Soroca. Potrivit imaginilor apărute pe rețelele de socializare, unii trecători au încercat să o scoată de sub roțile mașinii, însă alți martori au spus să nu o […] Articolul Accident rutier la Soroca. O femeie a rămas prinsă sub roțile unei mașini apare prima dată în Subiectul Zilei.