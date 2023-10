Popescu a avut discuții telefonice cu omologii săi român și ucrainean despre colaborarea diplomatică în evacuarea cetățenilor din Gaza

09:20

Președintele american Joe Biden a promis, într-o declarație laconică făcută miercuri seara de la bordul US Air Force One că Statele Unite vor „elibera oameni”, referitor la soarta ostaticilor americani deținuți în prezent de Hamas, în urma atacurilor asupra Israelului din data de 7 octombrie, informează CNN și Digi24.ro. „Vom elibera oameni” („We're going to get people out”, în engleză), a spus Biden care a refuzat apoi să ofere alte detalii legate de acest subiect. Declarația lui Biden a fost f...