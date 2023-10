Irina Vlah: Regimul încheie curățarea câmpului informațional, dar ratingul Maiei Sandu scade în continuare

08:10

Peste 30 de state, dar și zeci de organizații internaționale și financiare se reunesc astăzi la Chișinău, în cadrul celei de-a patra ediții a Platformei de sprijin pentru Moldova, inițiată de România, Germania și Franța. ** Dorin Recean: Este un gest de solidaritate de care dau dovadă prietenii noștri** Potrivit premierului, reprezentanții statelor participante, inclusiv […]