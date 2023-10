În premieră, o Asociație ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigare din Moldova are acces la energia regenerabilă

22:50

Uniunea Europeană a investit 500 mii de euro prin intermediul PNUD pentru instalarea panourilor fotovoltaice cu capacitatea totală de 600 kW pe acoperișurile a cinci spitale din țară. Printre acestea se regăsește și Spitalul Raional Nisporeni. Aici au fost instalate 242 de panouri fotovoltaice, cu o capacitate de 140 kW....