15 instituții vor fi reconectate la sistemul centralizat de încălzire

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat luni, 16 octombrie, prețurile maxime de comercializare pentru litrul de motorină și benzină în Republica Moldova, valabile pentru marți, 17 octombrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,94 lei, iar cel la motorină – 23,60 lei. Foto: anre.md Precizăm că Parlamentul …