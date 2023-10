Flyone: Chișinău – Dubai – Chișinău! Startul este dat!

15:10

Primarul suspendat al municipiului Chișinău Ion Ceban, tot el candidat al partidului „Mișcarea Alternativa Națională" (MAN), pe care l-a fondat, susține că va acționa în judecată presa și contracandidații săi, care îl vor defăima în actuala campanie electorală. Ceban a avertizat, pe 17 octombrie, că monitorizează zilnic spațiul mediatic din țară și că este gata […]