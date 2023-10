Moldova Europeană nu are licență de emisie

16:00

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut să viziteze Israelul în semn de solidaritate, însă cererea i-a fost respinsă pentru că „nu este momentul", scrie presa israeliană, relatează Times Times of Israel. Zelenski a luat viguros apărarea Israelului după atacul terorist al Hamas, la 7 octombrie, subliniind că acesta are dreptul incontestabil de a se apăra