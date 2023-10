(VIDEO) Ion Ceban, candidatul MAN: Chișinăul a investit masiv în modernizarea sistemului medical, termoizolare și echipamente moderne

17:00

Candidatul Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a depus astăzi o plângere la Procuratura Generală, după ce vineri, a filmat cum polițiștii ar fi creat artificial ambuteiaje în centrul capitalei. Potrivit lui Ceban, în loc să fluidizeze traficul, agenții de patrulare creau intenționat ambuteiaje prin redirecționări inexplicabile ale mașinilor.„A fost depusă plângere la Procuratură pentru inițierea unei proceduri penale atât pentru declarațiile de vineri, cât și pentru acțiunile luate ulterior. Am fost surprins de aceste declarații. Am arătat cum în trafic, agenții de circulație în mod intenționat creează problemă de ambuteiaj. Cunoaștem că există aceste probleme, însă când ele sunt create intenționat este o problemă gravă. Am arătat prin publicarea imaginilor video ce, de fapt, se întâmpla pe bd. Grigore Vieru. Sunt multe alte cazuri raportate de șoferi, inclusiv când sunt oprite mașinile de mare tonaj, oprite la discuții 10-20 de minute, și în continuare problema se agravează, pentru că se fac cozi”, a declarat Ion Ceban.Liderul MAN susține că este inadmisibil ca din ambiții și capricii neargumentate, conducerea IGP să nu-și onoreze obligațiunile ordinare, drept pentru care trebuie să fie pedepsită dur, deoarece cei mai afectați sunt șoferii și pietonii.„Este destul de gravă situația atunci când agenții de circulație trebuie să-și facă obligațiunile, dar ei stau și nu acționează, așa cum s-a întâmplat azi-dimineața. Nu există o abordare de genul ”mi-am luat jucăriile și am plecat, pentru că m-am supărat”, așa cum a făcut conducerea IGP. Trebuie să fie o penalizare dură din partea societății și a organelor abilitate, pentru că noi nu facem lucrurile care ne plac sau nu ne plac. E ca și cum aș spune: ”gata nu mai reparăm această grădiniță, acest trotuar, pentru că m-am supărat”. Fiecare își realizează obligațiunile conform competențelor. Inacțiunea sau acțiunea determină consecințele respective. Solicităm ca toți să-și facă datoria în conformitate cu prevederile legale. Nu ne supărăm, nu ne jucăm și nu punem în situații de risc locuitorii. De multe ori am spus că avem nevoie de o Poliție municipală. Dacă tot nu se vrea acest lucru, atunci rugămintea este ca fiecare să-și exercite atribuțiile și să nu comită abuz în serviciu, trafic de influență etc.”, a precizat Ion Ceban.Amintim, vineri, 13 octombrie, într-un live pe pagina sa de Facebook, liderul MAN a arătat cum șoferii circulă bară la bară din cauza poliției. Situația a fost surprinsă pe bd. Grigore Vieru, iar ambuteiajul se întindea până la strada Florilor.