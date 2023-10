O nouă injecție financiară din partea UE și CoE pentru reforma justiției din Moldova – Cine sunt beneficiarii

22:50

După mai multe zile de ezitări guvernul condus de Benjamin Netanyahu a cooptat în coaliția sa partidul Unitatea Națională, condus de Benny Gantz, fost ministru al apărării, partid care deține 12 din cele 120 mandate în Knesset, parlamentul unicameral al țării. Gantz va fi cooptat în cabinetul de război alături de Netanyahu și ministrul apărării, ... Guvern de urgență în Israel pe durata războiului cu Hamas – Legislația care nu are legătură cu războiul, suspendată din dezbaterile parlamentare The post Guvern de urgență în Israel pe durata războiului cu Hamas – Legislația care nu are legătură cu războiul, suspendată din dezbaterile parlamentare appeared first on Politik.