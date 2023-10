UE și Consiliul Europei oferă 2,7 milioane de euro pentru reforma justiției în Moldova

09:10

Ministrul Energiei: R. Moldova are suficiente stocuri de gaze naturale până în luna februarie, iar achizițiile vor continua Republica Moldova are suficiente stocuri de gaze naturale până în luna februarie, iar achizițiile vor continua. O spune ministrul Energiei, Victor Parlicov, potrivit căruia cetățenii vor fi asigurați cu gaze naturale în această iarnă, procurate de pe piața internațională la cele mai avantajoase prețuri. Ministrul a evitat să spună dacă am putea achita un tarif mai mic la ga...